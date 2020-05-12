相當具爭議性的前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）最近一直「劇透」，在社群網站分享訓練的影片，展現可能回到擂台的訊息，最新的影片可見他拳拳力道威猛，除了灰白的鬍子，真的看不出來已經是53歲的大叔。

泰森的官方Instagram放了訓練的影片，對著訓練員快速出拳，力道和速度不愧是世界拳擊協會（WBA）、世界拳擊理事會（WBC）及國際拳擊總會（IBF）三大拳擊組織的世界拳王。

在最新的練習影片泰森寫道：「只要你夠聰明，任何事都有可能。聰明訓練、更聰明的恢復。」

就在泰森釋放回歸擂台的消息後，不少挑戰者等著挑戰「鋼鐵泰森（Iron Mike）」，例如目前紐西蘭轉戰拳擊場的橄欖球名將威廉斯（Sonny Bill Williams）、同樣也是前橄欖球好手的澳洲拳手蓋倫（Paul Gallen）。

泰森在2005年6月輸給麥布里吉（Kevin McBride）之後退休，透露付出訊息後，應該會像梅威瑟（Floyd Mayweather Jr）、帕奎奧（Manny Pacquiao）從表演賽開始嘗試。

(中時 )