馬光保健控股（4139）在天津馬光家醫科門診因疫情影響帶動民眾轉診效益發酵，且慢病管理業務規模持續提升，加上新加坡政府因疫情影響提供給企業補助，也挹注新加坡診所獲利，第一季營收1.98億元，營運轉虧為盈，EPS 0.02元，創近五年同期新高。

此外，盛弘醫藥（8403）第一季在盛弘本身及轉投資敏成、躍獅藥局營運皆有成長下，本業利益年成長105％，惟持股7％轉投資明達醫（6527）股價下跌認列業外損失，導致稅後淨損3861.7萬元，每股虧損0.38元。

馬光去年第4季處分新加坡教育事業後，虧損包袱已去除。天津馬光第一季年成長79％；因疫情影響而無法提供高毛利的牙醫、推拿及中草藥等業務已在4月陸續解禁，營運可望持續成長。

馬光表示，新加坡政府宣布4月7日起封城2個月影響，新加坡馬光中醫門診業務月減近五成，導致馬光4月營收月減15.3％，惟新加坡政府提供企業主每月薪資補助75％、租金補助一個月及稅務優惠等多項補助方案，預期新加坡馬光封城影響將會明顯低於門診業務衰退衝擊。

此外，天津馬光4月營收的月增率及年增率均呈現正成長，加上天津馬光可提供國外進口的一線藥物，今年1-4月天津馬光家醫門診業務已較去年同期增加11％。

馬光指出，4月起天津地區經濟活動逐漸恢復，牙醫、推拿及中草藥等高毛利自費專科門診業務均有明顯回溫，4月自費專科門診業務月增547％。伴隨公司可望在近期取得互聯網醫療執照，切入雲端慢病管理市場，預估今年天津馬光的整體營運將可望逐季成長。

(工商 )