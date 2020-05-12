再生醫療不僅為病患帶來新的治療希望，也是推動新一波生技產業創新及轉型的驅動力，病患團體、學界及產業代表今日出席《再生醫療製劑管理條例》公聽會，力促健全台灣法規環境。衛福部部長陳時中部長出席聆聽各界意見後表示，未來將在異中求同、積極推動，希望與立法院共同合作，盡快通過法案。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉執指出，全球對於再生醫療不斷增長的需求，目前全球已有超過72件再生醫療產品，且全球已有1066件正在進行中的再生醫療/先進療法臨床試驗，這也呼應了美國FDA聲明，從現在此預期到2025年每年通過10-20項細胞及基因治療產品。邱議瑩以身為癌症患者感同身受為例，指出癌症病患想要活下去的心情，是外界無法體會的，再生醫療的發展是希望滿足未被滿足的醫療需求，再生醫療製劑管理條例可以造福的人可以數以萬計，台灣法規應該超前部屬，讓更多病患受到醫療照顧。蘇巧慧委員承諾，一部法案能夠誕生完成，不只是該專業背景知識，同時要與法律專家協調在文字與爭點上達成共識，很樂意透過一己所長協助這部法案在這個屆期通過這個法案。莊競程委員指出，再生醫療是很先端的技術，需要跨領域思維，醫療進步與法律制定中也需要跨領域思維，讓台灣再生醫療更進一步，甚至走向全球的發展。另外，台灣再生醫學學會、台灣幹細胞學會，以及台灣細胞醫療協會三會，則發表共同聲明，指出再生醫療的發展已經歷長久的研究與試驗，期待合法可管理的再生醫療及制訂一部長久可行的再生醫療管理專法。林世嘉以諾華公司的再生醫療產品CAR-T為例，指出再生醫療的貢獻可以改變病患的人生；並以日立今年四月宣布在台灣建立亞洲最大細胞製備廠為例，指出即便新冠肺炎衝擊，日本仍積極於台灣投資再生醫療，台灣的法規環境卻還沒該準備好，因此迫切需要針對再生醫療製劑的專屬法規。台灣諾華陳喬松總經理表示，諾華的使命為「重新創造醫藥未來，以改善並延長人們壽命」。台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)張鴻仁理事長呼籲，台灣應該盡速通過「再生醫療製劑管理條例」專法，建立細胞治療產品研發準則及審查機制，使產業有所依循，加速我國細胞製劑上市，造福病人。

張鴻仁說，當今全球各國皆以類「藥品」概念，管理再生醫療製劑，須經過嚴格的臨床實驗及審查，才能取得上市許可。針對審查諮議會及未來販售的專業規定，TRPMA認為是技術層面，不應影響立法進度。

(工商 )