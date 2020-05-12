倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開低下殺拉回，終場下跌133.79點，跌幅1.21％，收在10,879.47點， 櫃買指數表現則相對抗跌，終場小跌0.37點，跌幅0.26％，以141.43點作收。三大法人方面，外資轉賣253.66億元，投信續買4.4億元，自營商續賣10.48億元，惟外資於台指期貨市場上反手買回1,665口多單，累計淨多單部位為38,547口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股12日下殺主因在於南韓再度爆發群聚感染，相關確診數快速增加，加上世界衛生組織（WHO）警告，放寬隔離措施的國家確診病例出現激增的情況，導致市場憂心重啟經濟是否為時過早，伴隨中美緊張關係升溫，更進一步加重市場擔憂情緒。

除國際性因素，台股不到二個月時間也已反彈逾2,500點，隨大盤進入11,000~11,850點高檔套牢關卡的心理壓力區，短線勢必需要震盪整理。

儘管如此，無論VIX恐慌指數、國際油價或美國十年期債券等風險指標都已逐步降溫，顯見最大的危機已過，配合美聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本央行不約而同採取無限量貨幣寬鬆（QE）策略，後續只要守穩月線或10,332點不破，逢回策略作多不變，選對趨勢、產業及股票才是決戰獲利致勝的關鍵。

個股方面，本周納入投資組合的惠特，外傳蘋果將砸百億元擴大投資台灣，鎖定下世代顯示技術，將加速Mini LED市場滲透率大幅提升，在多方趨勢向上及法人大戶心態偏多不變，後市大漲再創新高的機會值得期待。

除防疫概念股因股價多已偏離基本面題材，加上籌碼轉趨凌亂，基於風險考量並不建議貿然搶進，反觀低基期轉機股可望輪動演出，包括車用電子、Mini LED、半導體設備、Type-C、蘋概、封測、風電及5G基建等題材均可多加留意。

(工商 )