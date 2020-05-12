永誠國際投顧分析師李忠興說，美股盤後電子盤出現拉回，拖累台股12日開低後在盤下震盪，終場失守萬一大關及10,900點，下跌133點、收在10,879點。櫃買走勢相對強勁，僅下跌0.18％，且上市加上櫃有27檔個股以漲停作收，盤面仍相當熱鬧。個股方面，本周納入投資組合的瑞耘，第一季每股純益（EPS）0.94元，創下歷史新高，外資持續加碼，波段偏多不變。

他指出，外資12日又反手賣超台股253.65億元，累積5月份短短7個交易日，已累積賣超831億元，而外資不捧場，使權值股走勢承壓。短線就技術面來看，11日指數創反彈新高，技術指標高檔背離，且量價也出現背離，指數進入整理甚至回檔的機率高。

不過，本波反彈以來，外資的操作似乎進退失據，經常追高殺低，故仍應以內資動向作為盤勢多空的判斷依據。原先強勢的防疫概念股進入震盪，新的族群尚無法形成主流匯集人氣，大多屬單一個股的利多題材，因此本周在投資布局上才會增加廣度，藉以分散風險。

(工商 )