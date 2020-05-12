啟發投顧分析師楊基政指出，台股年線附近壓力沉重，12日加權指數挫逾百點，相繼失守11,000、10,900點二道整數關卡，所幸5日線附近有撐，終場收在10,879點。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面轉強，有機會續漲。

他認為，隨著台股逼近年線，指數震盪難免，短線切勿追高殺低，在指數未跌破月線前，維持買黑賣紅操作策略，選股宜著重4月營收顯著成長的族群或個股。

(工商 )