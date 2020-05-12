逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:472020/05/12 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，台股年線附近壓力沉重，12日加權指數挫逾百點，相繼失守11,000、10,900點二道整數關卡，所幸5日線附近有撐，終場收在10,879點。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面轉強，有機會續漲。 他認為，隨著台股逼近年線，指數震盪難免，短線切勿追高殺低，在指數未跌破月線前，維持買黑賣紅操作策略，選股宜著重4月營收顯著成長的族群或個股。 (工商 ) #華擎 #啟發投顧分析師楊基政 #台股 #年線 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股年線攻防戰 凱基看好散熱、Mini Led等六類股 12:382020/05/08 財經 多空拉鋸震盪 台股年線整理 16:132020/05/08 財經 台股本周拚年線、萬一 雙關卡 04:102020/05/10 財經要聞 台股續戰年線 達人嚴選強棒 04:102020/05/10 產業特刊 多空拉鋸 台股再戰年線 04:102020/05/11 證券．權證 《集中市場》外資轉買超助攻 征服年線 15:062020/05/11 財經 《盤後解析》電流強勁 年線到手 15:232020/05/11 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/11 財經 華擎出貨持穩 Q2營運疫軍突起 04:102020/05/12 證券．權證 《盤後解析》台股揮別年線 短線難脫整理格局 14:502020/05/12 財經 財經熱門新聞 美原油基金暴漲280％ 風險大增已先停牌 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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