觀光局12日表示，已修訂「獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，除將居家隔離者入住之防疫旅宿納入適用對象，「經衛福部認定符合需求之執行防疫業務醫事人員」納入防疫旅宿要點補助對象。將由旅宿業者直接折抵「防疫業務醫事人員」的房價，每房每日最高折抵1,500元，獎助期間為5～6月。

中央流行疫情指揮中心2月即請各地方政府啟動「居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心」，觀光局在3月下旬協調並補助各地方政府推動防疫旅館經費，並在4月發布實施「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」，致力打造防疫防護罩。

為協助地方政府加速防疫旅館設置等事項，觀光局表示，補助地方政府執行防疫旅館相關經費以辦理防疫旅館宣導及規劃設置，如：防疫作為觀摩學習、消毒環境作法、防疫物資及宣導等事項。

同時為鼓勵合法旅宿參與防疫行列增加防疫能量，觀光局表示，已於4月發布實施「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」，獎助自4月1日起至6月底提供居家檢疫者入住之防疫旅宿業者，每房每日補助1,000元，以提高旅宿業者加入防疫旅宿之意願。

為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，觀光局表示，在臺灣旅宿網已建置「防疫旅宿」專區。目前計有26家旅宿業者（臺北市21家、臺南市1家、南投縣1家及高雄市3家）自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房。

此外，其餘未公開者，觀光局說，民眾則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。目前防疫旅宿的房間數在中央與地方的努力下，從3月25日調查的2,710間房，到現在已大幅提升到逾7,000間房，入住率約3成，供應房數充足，且各縣市仍在持續輔導建置上線之房間數，足以提供給未來有入住需求之居家檢疫者及居家隔離者。

(工商 )