奧捷團母女檔在台大醫療團隊搶救下，鬼門關前走一遭後重生，女兒原定今（12日）出席記者會向醫療團隊致謝，可能是曝光壓力大，在記者會舉行前最後一刻以「神明不同意」為由婉拒出面。

母女檔都已五採陰、六採陰，但陰兩人都在加護病房躺23天，肌肉無力，無法行走，其中50多歲的女兒已復建到已可恢復生活自理能力，可以出院，70多歲的母親有糖尿病、高血壓，肌力恢復成效較差，仍需住院復健。

台大雲林分院日前與女兒溝通出席出院記者會，到11日晚上都還欣然同意，但12日記者會舉行前一刻臨時變卦，她表示，家人問神明未獲同意。院方體諒她的感受與做法。

她在病房內透過對講機與媒體溝通，她表示很緊張，謝謝大家的關心，謝謝醫院用最好的治療與照顧，很久沒回家了，想回家看看。

縣長張麗善致詞時呼籲，社會大眾以同理心、愛心、關懷的心來溫暖康復的患者，做他們最大的支持與後盾，絕對不能標籤化。

張麗善說，後疫情時代，如何讓鄉親順利回到社區，讓社區居民接受他們、給予關懷是個課題，獲得重生非常不容易，新冠肺炎康復者如果能接受到社區的溫暖，這才是社會關懷面的顯現。

(中時 )