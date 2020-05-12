受惠於鮮食構造改革、會員經營、電商支援經營等長期改造有成，全家(5903)第1季稅後盈餘2.83億元，年增24.34%，每股盈餘1.27元，由於第2季進入傳統營運高峰與後疫情階段，夏季型商品將陸續推出話題新品，振興經濟的各式優惠活動亦輪番上場，可望持續推升業績成長。

全家第1季合併營收197.9億元，年增8.79%，營業毛利71.27億元，單季合併毛利率36.01%，年增0.24個百分點，歸屬母公司淨利為2.83億元，較去年同期成長24.34%，每股盈餘1.27元。

全家表示，第1季營運本業與既定事業計畫大致相符，整體獲利主要來自於本業便利商店的表現穩健，店數淨增82家，既存店日均銷售成長1%，新冠肺炎雖影響特定高人流及封閉商圈營運，但整體營運受惠於鮮食構造改革、會員經營、電商支援經營等長期改造有成。

其中，整體鮮食營收較去年同期增加10%，已成為民眾剛性需求的現煮咖啡成長更近20%；而冷凍類鮮食，疫情升溫消費者需求，加上商品組合的差異化，例如導入韓國進口蟹膏、媽媽煮藝系列之植物肉素材運用等話題操作，有效推升業績成長近50%。

在轉投資部分，支援本業的福比麵包與日翊文化獲利持續成長，關係企業下的餐飲事業，則受到疫情的結構性衝擊，在第1季以虧損作結，不過目前現金流穩定，待疫情緩和消費信心恢復後，營運則可趨於平穩。

在中國地區，全家便利商店受新冠肺炎肆虐導致店鋪暫停營業與封城效應，影響既定事業計畫，截至3月底為止共計2816店，進入9個地區。

全家長期深耕會員和電商經濟的效益，在疫情期間下明顯浮現，其中會員佔整體營收的比率，從去年底的40%已拉升至近50%，顯示忠誠會員在疫情環境下，更定著於熟悉和信賴的品牌。

全家便利商店4月合併營收65億元，年增5.73%，前4月合併營收為262.91億元，較去年同期成長8.02%。

全家表示，由於第2季進入傳統營運高峰與後疫情階段，夏季型商品如現煮茶、咖啡、霜淇淋、輕食等將陸續推出話題新品，振興經濟的各式優惠活動亦輪番上場，皆可望持續點燃業績動能。

(時報資訊)