教育局副局長方炳坤（右二）特出席捐贈儀式，感謝沙鹿區德林宮關懷校園防疫工作。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應新冠肺炎疫情，沙鹿區德林宮為守護市民健康共同防疫，12日捐贈40萬口罩內襯墊片給南海線市民，其中約29萬片將分發至清水區、梧棲區及沙鹿區各級學校、大肚區瑞井國小、瑞峰國小、龍井區龍泉國小及太平區東平國小師生計40校師生每人10片，餘將捐給弱勢團體。市議員陳廷秀說，德林宮將防疫最重要物資即時送達社會各界。

市議員陳廷秀指出，沙鹿區德林宮在防疫期間特號召志工、沙鹿高工及沙鹿國中等學生協助口罩襯墊包裝，預計將40萬份不織布口罩襯墊分贈本市海線各級學校、屯區太平區東平國小師生及清水分局、華山基金會等單位，將防疫最重要物資即時送達社會各界。

教育局副局長方炳坤特出席捐贈儀式，感謝沙鹿區德林宮關懷校園防疫工作，也感謝親師生對於台中市校園防疫工作的支持，防疫需要全民的配合，一起動起來，才能共同守護大家的健康。

德林宮主委王世雄表示，口罩襯墊延長口罩使用壽命，增強口鼻防護措施，德林宮所捐贈的拋棄式口罩襯墊完全採為台灣製造，採PP聚丙烯專業材質，親膚舒適，配戴不過敏，能吸附飛沫、吸收口鼻的分泌物，避免沾染到口罩內層，方便實用，衛生又環保，平均可清洗3~5次，各式口罩皆能搭配使用，希望能為校園防疫工作貢獻一己之力。

教育局表示，沙鹿區德林宮後續將口罩襯墊發送至學校，協助學校師生落實校園防疫工作，為加強校園防疫工作，教育局亦已要求各校務必依據「臺中市各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎防治工作指引」落實各項防疫措施，平日應多教導孩子勤洗手、落實呼吸道衛生與咳嗽禮節、盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，每週也會針對門把、桌面、電燈開關及其他公共區域進行清潔消毒，務求給孩子安心求學的校園環境。

(中時 )