5月12日是國際護師節，台東縣政府拍攝短片，向站在第1線的防疫護理人員表達謝意，而護師們透過影片表達他們這段期間的感想，他們均帶著輕鬆愉悅的心情，為屬於自己的日子獻上感恩。

在一度嚴峻的疫情中，台東零確診、零隔離、零感染，為感謝站在第1線防疫護理人員，台東縣政府拍攝2分鐘短片，在疫情逐漸緩和之際，讓護師們用愉悅的笑容及奔放的情緒來抒發心情，也對於現在還無法控制疫情的國家祈禱，祈禱，盼望人類彼此扶持，共度難關。

縣長饒慶鈴表示，這段期間，她經常到處巡視台東的防疫工作，不斷跟中央保持溝通並為台東防疫資源的不足爭取支持，每次親自到第1線慰勉防疫醫護人員時，看著他們長期的辛勞，無私的奉獻，心中總有著許多的不捨與無限的感恩。

而當國內新冠肺炎疫情逐漸舒緩，零確診天數不斷累積，國人緊張情緒跟著緩和下來之時，希望透過國際護師節這一天，向所有守護台灣及守護台東的護理人員表達最深的感恩。並邀請辛勞的護師們走出醫院，在陽光下盡情抒發長時間以來緊繃的情緒。

饒慶鈴指出，國外疫情沒有趨緩，確診案例及死亡人數不斷攀升的同時，這群護師們除了深刻感受住在台灣的幸福外，也在這1天對所有還深陷在抗疫的各國護理人員表達最高的敬意及誠心的祈禱。

(中時 )