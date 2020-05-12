南韓N號房事件爆出後，發現多名犯罪者透過Telegram上的聊天室，把對女性性威脅取得的不雅照片或影片散布出去，還有對受害者施虐等離譜行徑；近期N號房嫌犯一一被逮捕，今(12)日N號房創始人「godgod」落網後首露面，坦承犯罪後二度向受害者道歉。

據韓媒報導，警方從2019年7月已開始追查N號房創始人「godgod」行蹤，事後逮捕到一名嫌疑人24歲A男子，在9日對他進行盤查，A男終於承認自己是「godgod」，警方立即將他逮捕；而今(12)日上午因被送往法院審查，途中被媒體拍到，被捕後首次露面。

A男戴著鴨舌帽和口罩，身上穿著紅色運動外套，被押送至大邱地方法院，在媒體詢問是否為N號房創始人，他都保持沉默，但被問到是否犯罪，A男馬上承認；當被問到有什麽話想對受害者說，A男連說了兩次對不起。事後警方表示會在13日招開委員會，決定要不要公開A男長相。

(中時電子報)