世界衛生大會(WHA)即將舉行,我國仍未收到邀請函,蔡英文總統今天表示,我們已連續30天沒有本土病例,不論是醫療照護的成就,或是防疫的經驗,都願意跟世界分享。她邀國人透過網路一起寫下宣言,向世界表達台灣參與WHO的決心。

第73屆世界衛生大會將在5月18日至19日以視訊形式舉行,世界衛生組織(WHO)今天表示,雖然有13國提案邀請台灣參與,但因其他會員國意見分岐,因此世衛秘書長譚德塞「無此授權」發出邀請。

蔡英文總統今天透過臉書等網路平台,邀請大家一起「護台灣,助世界!」她說,2020是南丁格爾誕辰200週年,台灣響應WHO推廣國際護理助產年,她感謝全球護理師和助產師的貢獻。

蔡英文強調,512國際護師節這一天,我們再度連續5天零確診,也連續30天沒有本土病例。 不論是醫療照護的成就,或是防疫的經驗,我們都願意跟世界分享。「我要邀請大家一起寫下宣言,向世界表達台灣參與WHO的決心」。

她也透過影片表示,為了感謝護理師和助產 師的貢獻,WHO將今年訂為國際護理助產年,台灣積極響應護理助產年,也公布了台灣護理人力報告,讓世界看到台灣護理的成果,台灣是全球醫療衛生體系的一環,健康防疫不該有國界,參與世界分享經驗,台灣的決心不會改變。

蔡英文也貼上連結,邀大家一起寫下宣言,透過留言向世界發聲,宣言中表示,2020年,COVID-19再次提醒了我們:疾病無分國界、人種。關愛可以傳播得比病毒更快、更深遠。台灣人心柔軟,台灣人性堅強 台灣最美的風景是「人」 我們想幫助世界的心,一直都在。

宣言中強調,台灣醫療照護的成就,願意與世界分享,「讓我們一起攜手,幸福共好,台灣需要世界,世界需要台灣,從現在到未來 Taiwan can help. Taiwan is helping. 我支持台灣參與世界衛生組織」。

(中時 )