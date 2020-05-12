世界衛生大會（WHA）即將舉行，我國仍未收到邀請函，蔡英文總統今天表示，我們已連續30天沒有本土病例，不論是醫療照護的成就，或是防疫的經驗，都願意跟世界分享。她邀國人透過網路一起寫下宣言，向世界表達台灣參與WHO的決心。

第73屆世界衛生大會將在5月18日至19日以視訊形式舉行，世界衛生組織（WHO）今天表示，雖然有13國提案邀請台灣參與，但因其他會員國意見分岐，因此世衛秘書長譚德塞「無此授權」發出邀請。

蔡英文總統今天透過臉書等網路平台，邀請大家一起「護台灣，助世界！」她說，2020是南丁格爾誕辰200週年，台灣響應WHO推廣國際護理助產年，她感謝全球護理師和助產師的貢獻。

蔡英文強調，512國際護師節這一天，我們再度連續5天零確診，也連續30天沒有本土病例。 不論是醫療照護的成就，或是防疫的經驗，我們都願意跟世界分享。「我要邀請大家一起寫下宣言，向世界表達台灣參與WHO的決心」。

她也透過影片表示，為了感謝護理師和助產 師的貢獻，WHO將今年訂為國際護理助產年，台灣積極響應護理助產年，也公布了台灣護理人力報告，讓世界看到台灣護理的成果，台灣是全球醫療衛生體系的一環，健康防疫不該有國界，參與世界分享經驗，台灣的決心不會改變。

蔡英文也貼上連結，邀大家一起寫下宣言，透過留言向世界發聲，宣言中表示，2020年，COVID-19再次提醒了我們：疾病無分國界、人種。關愛可以傳播得比病毒更快、更深遠。台灣人心柔軟，台灣人性堅強 台灣最美的風景是「人」 我們想幫助世界的心，一直都在。

宣言中強調，台灣醫療照護的成就，願意與世界分享，「讓我們一起攜手，幸福共好，台灣需要世界，世界需要台灣，從現在到未來 Taiwan can help. Taiwan is helping. 我支持台灣參與世界衛生組織」。

(中時 )