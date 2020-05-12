位於台東市大同路的日式歷史建築「專賣局台東出張所宿舍」，曾是充滿童稚嬉笑聲的「台東兒童故事館」，遭尼伯特颱風毀損後，閒置且荒廢近4年，經台東縣政府文化處向中央爭取1400萬經費進行修復，12日動工，預計1年後完工，可望再度成為親子遊憩的最佳場所。
台東縣政府文化處表示，日治時代成立總督府專賣局，進行酒類、煙草、食鹽、樟腦等的專賣。1927年於台東成立台東專賣局出張所，現遺留2棟日式木造建築，係1937年興建完成的專賣局員工官舍，戰後續作為台灣菸酒公賣局局長及職員的宿舍使用，在2009年登錄為歷史建築後，曾經是小朋友最愛的「兒童故事館」。
但是2016年尼伯特颱風造成災損，雖搭鋼棚架保護，但是屋瓦毀損漏水和長年的蟲蟻蛀蝕，苦無經費修復停用至今，小朋友的遊樂園被鐵絲網圍起，成了廢墟。
該日式建築於2018年由該文化處接管，經1年多的努力，終於在去年底向中央爭取到1400萬經費，並在12日由縣長饒慶鈴及在地的復國里里民等人焚香祝禱後，啟動修復工程。
饒慶鈴說，台東兒童故事館已閒置了近4年，期間也有不少議員關心修繕進度，將來修復工程包括2棟木造建築及周邊環境設施，也加蓋公廁，讓民眾可以更舒適地享用此空間，大約1年後完工，請大家拭目以待。
文化處長鍾青柏表示， 由於周遭缺少公園綠地，該2棟日式建築及廣場土地面積逾3000平方公尺，完成修繕後，仍以開放式的親子閱讀、遊憩空間為主軸。
(中時 )
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