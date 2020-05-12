今年前四月稅收 年增9.2％ 17:572020/05/12 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今（12）日公布4月稅收統計，我國在今年前四月稅收總額為5,196億元，相比去年同期成長437億元，年增率為9.2％。 官員分析，今年以來我國以綜所稅成長最多，營業稅則增加141億元，證交稅則是成長102億元，但是營所稅、菸酒稅分別減少60億元、8億元。 展望未來，官員認為，自今年6月後，新冠肺炎對經濟活動影響將逐步浮現，第一個可能是營業稅、貨物稅、菸酒稅等，後續則是所得稅，而且我國紓困措施有可能衝擊稅收。 (工商 ) #稅收 #我國 #官員 #營業稅 #則是 也許您會感興趣 推薦閱讀 權利金、費用 應計入完稅價格 04:102020/05/08 金融．稅務 銷售必勝－11則，點石成金的魔法 04:102020/05/09 專題周報 星座理財(5月11日～5月15日)－金牛座（4月21日～5月21日） 以靜制動 事緩則圓 04:102020/05/10 投資理財 疫情影響 台東稅收缺口600多萬 縣府朝節流努力 18:152020/05/11 生活 花蓮礦石稅一讀通過 每公噸70元維持不變 19:372020/05/11 生活 社區現6例確診 武漢基層官員遭火速免職 23:442020/05/11 兩岸 境內銷售加收利息 需報營業稅 04:102020/05/12 金融．稅務 花蓮礦石稅一讀 維持每公噸70元 04:102020/05/12 地方新聞 【黑罰單1】衛福部逼北市罰水神 公文錄音全曝光 07:132020/05/12 社會 油價狂噴就殺進？散戶注意3件事 小心跳坑 15:562020/05/12 財經 財經熱門新聞 美原油基金暴漲280％ 風險大增已先停牌 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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