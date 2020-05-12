財政部今（12）日公布4月稅收統計，我國在今年前四月稅收總額為5,196億元，相比去年同期成長437億元，年增率為9.2％。

官員分析，今年以來我國以綜所稅成長最多，營業稅則增加141億元，證交稅則是成長102億元，但是營所稅、菸酒稅分別減少60億元、8億元。

展望未來，官員認為，自今年6月後，新冠肺炎對經濟活動影響將逐步浮現，第一個可能是營業稅、貨物稅、菸酒稅等，後續則是所得稅，而且我國紓困措施有可能衝擊稅收。

(工商 )