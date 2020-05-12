中友百貨「生活好品」專櫃即日起至27日推出「遇見＋0 健康好禮贈」活動，只要當日確診人數＋0，消費者即可持中友APP不限金額消費發票兌換「生活好品滴雞精」1包。（馮惠宜攝）

台灣新冠病毒疫情趨緩，在連續30無本土病例後百貨賣場人潮回流，母親節過後業者再出招叩客，這家推出「遇見＋0 健康好禮贈」活動，消費者來店送雞精，那家則舉辦「MARVEL ： Find Your Power期間限定店」佈置漫威英雄情境打卡點以及周邊商品，要吸引漫威迷入店。

在連續多日零確診後，百貨業為讓客人回流已開始提前部署，中友百貨自有品牌「生活好品」專櫃，特別於即日起至27日推出「遇見＋0 健康好禮贈」活動，活動期間只要中央流行疫情指揮中心發佈確診人數＋0，消費者即可依當日持中友APP不限金額消費發票或銷貨明細單，至C棟13F贈獎中心兌換「生活好品滴雞精」1包。

而中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「生活好品滴雞精產自中友百貨自有有機農場，營養豐富，口味香醇且無添加物，最近感受到疫情已經受到控制，特別推出滴雞精幫消費者加油打氣，只要當天發佈確診＋0中友就送出200包滴雞精，活動期間每人每ID可兌換1包。

而新光三越中港店則是鎖定以青少年、親子客層為主的漫威迷舉辦主題展，佈置三種主題情境讓漫威迷打卡，其中還包含AR籃球體驗活動，只要用手機掃描QR CODE，開啟FB相機，將相機對準「釋放無限之力鬥牛場」的籃框，並長壓快門鍵錄製影片，開始AR投籃。

(中時 )