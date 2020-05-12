台灣防疫有成，已連續多日零確診，台中百貨業者大打「+0」促銷案！其中，中友百貨自有品牌「生活好品」專櫃，即日起至5/27推出「遇見+0 健康好禮贈」活動，活動期間只要中央流行疫情指揮中心發佈確診人數+0，消費者即可依當日持中友APP不限金額消費發票或銷貨明細單，至C棟13F贈獎中心兌換「生活好品滴雞精」1包。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，「生活好品滴雞精」產自中友百貨自有有機農場，堅持飼養9個月以上、不打生長激素，採半放牧的健康雞隻熬煮而成，每包規格60ml、售價160元，營養豐富，口味香醇且無添加物，適合全家人飲用。

尤其是針對老人家、孕婦、發育中的青少年特別好。中友百貨最近感受到疫情已經受到控制，特別推出滴雞精幫消費者加油打氣，只要當天發佈確診+0，中友就送出200包滴雞精，活動期間每人每ID可兌換1包，活動反應熱烈，不到下午6點即兌換完畢。

(工商 )