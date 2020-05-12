華爾街日報稍早報導，川普政府正要求英特爾、台積電等多家半導體廠商赴美國設廠。專家表示，美國對大陸發動貿易戰以來，台積電試圖採取中立態度，避免捲入雙方戰火，然而現在卻被迫在美中之間做出抉擇，預計台積電明年可望赴美國投資建廠。

美國財經媒體專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，白宮和美國國防部、商務部最憂心大陸向全球最好的半導體廠商採購晶片，而美國無法在本土製造晶片，對美國來說，無疑是國安一大威脅。

台積電生產全球最先進的晶片，位居業界領導地位，包括蘋果、高通、輝達和華為等都是其重要客戶。目前主要產能在台灣，大陸擁有兩座工廠，美國華盛頓州有一座舊廠。

新冠疫情爆發凸顯美國保護供應鏈不受中斷的需求，並對依賴台廠代工晶片感到擔憂。川普政府因此積極推動英特爾 、台積電和三星等大廠到美國設廠。

儘管台積電去年以成本過高為由，婉拒到美國擴廠，但高燦鳴認為，台積電不可能一直扮演中立角色，過去1年來壓力明顯暴增，隨著美國客戶越來越多，營收貢獻大幅提升，也成為美方施壓一大籌碼，如今台積電必須做出抉擇。

高燦鳴表示，大陸確實是重要且不斷成長的市場，不過未來20年，在規模和技術領先方面，大陸仍無法取代美國。台積電為了緩解美方的疑慮，豁免對大陸供應的限制，台積電別無選擇，只得向美方做出讓步，「預計明年，台積電可望宣布在美建廠和投資龐大資金的具體計畫。」

(中時電子報)