中崎有機農業專區為全國第一個設立的有機農業專區，內政部已核定都市計畫，全區7成以上歸台糖所有，中崎農場也被劃入徵收範圍，根據「有機農業促進法」規定，國營事業土地可供農業使用時，有機農業促進區應設為優先，今(12)日會議農委會及內政部在法律競合上未達共識，因此本次會議決議暫緩，擇日再召開。

內政部於今日範疇界定會議上表示，中崎有機農業專區是高雄新市鎮開發前的「臨時性使用」，由於該地早已決定作為新市鎮開發，未來主關機關有開發計畫時，即便是農場還是得拆除。

農委會則搬出「有機農業促進法第6條」，當國營事業土地可作為農業使用時，應以有機農業促進區為優先，並強調有機農業與園區共榮共存是未來的目標。

環境權保障基金會研究員許博任表示，因為適法性問題未解決，本次範疇界定會議應該暫緩或停止，暫緩會議可節省時間成本，環評委員更不用負擔程序責任，希望環委和環保署不要在此刻跳出來背鍋。

會議中數位環評委員贊成暫緩會議，範疇界定對於實質性審查並不影響，也不是環評，更沒有開發案決議通過的問題，待各部會有共識及法律競合問題釐清後再討論也能夠接受，然而仍有些環評委員認為範疇界定會議只是討論替代方案、開發項目及環境議題，因此同意會議繼續。

在與會環團、立委、農委會和內政部歷經兩個多小時討論下仍未有適法性的共識，會議主席蔡鴻德表示希望兩部會先達成共識，未來進行範疇界定會議時才能進一步討論，因此在環評委員均發表意見後決定暫緩本次範疇界定會議，待適法性釐清後擇日再召開。

(中時 )