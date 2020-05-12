先前香港、紐約先後傳出狗、老虎感染新冠病毒，引發家中毛小孩可能會和人類交叉傳染的疑慮，一份印度的研究顯示，包括人類在內的所有靈長類動物中，只有狒狒不易染上新冠病毒。

人類可能被毛小孩感染新冠病毒嗎？

香港《南華早報》報導，由印度國家動物生物技術研究所（National Institute of Animal Biotechnology）、印度獸醫研究所（ICAR-Indian Veterinary Research Institute）、印度農業研究委員會（Indian Council of Agricultural Research）等機構科學家組成的研究團隊，分析48種動物細胞上的血管收縮素轉化酶2（Angiotensin-converting enzyme 2，ACE2），這種酵素能夠讓病毒感染細胞，科學家分析後，利用電腦模型預測新冠病毒在不同動物身上的傳染性。

模型結果顯示，除了狒狒，包括人類在內的所有靈長類動物，病毒進入細胞的可能性達100%。

偶蹄類動物中，除了豬不易受感染外，新冠病毒入侵其餘動物的可能性達99%。鳥類動物中，鴨子以及白尾海鵰（White-tailed eagle）最不容易感染病毒，其次是雞，另外火雞則非常容易染上病毒。

世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health）先前曾引述其他研究指出，貓是最容易感染新冠病毒的物種，並且可能會傳染給其他同類，此外，狗也容易染疫。

研究人員指出，儘管病毒進入的可能性並不是判斷物種是否容易染病的唯一指標，不過這份研究能夠幫助科學家日後專注在特定物種，以進一步了解牠們傳播病毒的能力。

(中時電子報)