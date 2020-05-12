遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的手遊《天堂M》在日前進行重大改版，【高階妖精 妖精的逆襲】正式登場。今（12）日官方再釋出旗幟戰、武器熟練度系統、怪物圖鑑系統、守護星系統、殷海薩紋樣共五大新內容！強檔活動讓遊戲中全職業的玩家都能盡情享受全面升級的新戰鬥！

《天堂M》旗幟戰「遺忘之島」榮耀戰役 擊殺敵人、佔領獵場!(圖/遊戲橘子 提供)

「旗幟戰」榮耀開打 攜手血盟擊殺敵軍 守護獵場最高拿60%額外經驗加成獎勵！

勇士們翹首以盼血盟「旗幟戰」，邀請玩家們為血盟展開榮譽之戰；在世界副本中的「遺忘之島」將設置插旗區，血盟只要插上佔領旗幟，特定範圍內的血盟成員皆可獲得「佔有者的特權」BUFF，佔領的時間越長所獲得的BUFF效果也將有所提升，依序將額外獲得15%、30%、60%經驗值加成獎勵，敵盟亦可推倒原血盟的旗幟並升起新的佔領旗幟，邀請玩家們一起擊殺敵人、佔領獵場，浴血爭奪領土榮耀！

《天堂M》武器熟練度系統全新體驗，提升武器熟練度增加額外能力(圖/遊戲橘子 提供)

全新武器熟練度系統、怪物圖鑑系統、殷海薩紋樣重磅登場 迎接第二波強勢逆襲

玩家們期待已久的「武器熟練度系統」、「怪物圖鑑系統」、「殷海薩紋樣」將一次登場！「武器熟練度系統」Lv. 50以上可提升各種類武器熟練度，在狩獵及PVP戰場透過一般攻擊命中時將提升熟練值，勇士們裝備該武器類型時將獲得追加能力，武器越用越強不是夢！

《天堂M》怪物圖鑑系統登場！擊殺特定怪物拿大量獎勵(圖/遊戲橘子 提供)

此外，為了滿足玩家的蒐集癖好並增加狩獵及成長的樂趣，「怪物圖鑑系統」只要擊殺圖鑑指定怪物達一定數量後可獲得大量獎勵，依照怪物種類強度共分成 6 個等級，完成指定達成條件便能獲得大量獎勵並獲取進入下一階段的機會，累積殺怪數越多獎勵越豐富，讓玩家享受狩獵與成長的樂趣！

《天堂M》推出最新「殷海薩紋樣」，殷海薩的祝福補充量超額提升(圖/遊戲橘子 提供)

第六紋樣「殷海薩紋樣」釋出，紋樣滿階最高可提升「殷海薩的祝福」90%的補充量，並同時增加遠近傷害命中、防禦力、魔法防禦力及傷害減免等能力！

《天堂M》守護星系統0520開放，賦予宙斯之力、戰力再昇華(圖/遊戲橘子 提供)

宙斯之力降臨 守護星系統5月20日正式開放！

「守護星系統」將於5月20正式開放，此次推出為「宙斯」星盤，玩家可藉由「守護石」獲取「守護星盤」的技能或能力；「宙斯」星盤共有29點，星點圖示代表技能，有單一、範圍、減益共三種類型；月亮圖示代表能力值，可增加命中、傷害、防禦等能力；「守護石」可透過魔法寶石*100、祝福賦予卷軸*2進行製作，透過消耗「守護石」隨機翻牌，「宙斯牌」象徵啟用成功、「死神牌」象徵啟用失敗，獲取宙斯之力、開發新技能、戰力再昇華！

(科技)