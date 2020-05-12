嘉義縣布袋觀光魚市場有不少自產自銷的蚵農販售「老蚵」。（張毓翎攝）

蚵農清晨出海採收，上午回到漁港後，再將一簍簍的牡蠣吊到岸上。（陳宏聰提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣沿海牡蠣4月開始進入收成，今年氣候狀況良好，加上梅雨季延遲，使整體產量及品質提高，牡蠣長得碩大又肥美，目前產地價每台斤150元，比起上個月少10元；嘉義區漁會表示，現在牡蠣價格不貴，品質又好，是享用的好時機，未來若颱風來襲，產量大幅銳減，價格恐怕會上漲。

嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海的牡蠣剛進入產季，路上隨處可見蚵農剖蚵、取出蚵肉的場景，漁會說，年初至今天氣穩定，預期今年牡蠣產量豐富，去年11、12月陸續放養，近日進入採收季，一路收到7、8月，每天清晨蚵農紛紛出海採收，上午回到漁港後，再將一簍簍的牡蠣吊到岸上，交給盤商載走。

去年颱風等天災少，蚵農收益穩定，漁會指出，未來2、3個月若遇上颱風或西南氣流，伴隨強風及大浪，外海放養區的牡蠣受影響較大，因此，以往颱風前，蚵農會先從外海搶收，目前產地價每台斤150元，價格實惠，未來牡蠣進入需求旺季時，又遇上颱風，價格可能會上漲。

另外，在布袋觀光魚市場也有不少自產自銷的蚵農販售「老蚵」，業者表示，老蚵指養殖超過1年的牡蠣，從內海放養後，再送到外海養殖，其肉質結實、Q彈，風味獨特，老蚵也從上個月開始採收，民眾到布袋旅遊時，不妨也來品嘗看看。

(中時 )