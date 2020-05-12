苗栗縣政府推動線上教學，苗栗縣長徐耀昌體驗「Learn Mode學習吧」平台，鼓勵學子善加利用。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動線上教學，12日宣示啟動「Learn Mode學習吧」平台，鼓勵學子善加利用。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府在105學年度獨創全國成立「苗栗縣教學者聯盟」，今年縣府因應新冠肺炎疫情停課不停學政策，與信望愛基金會合作，透過「學習吧」教學平台，免費提供全國師生共學。

苗栗縣教學者聯盟為全國獨創，由公館國中校長方麗萍擔任召集人另有7位專任教學輔導員為公館國中呂佳玲、大湖國中楊明獻、竹南國中蔡娟娟、頭份國中張漢泉、大同國小溫櫻美、信德國小陳智康、建國國小葉怡美，利用課餘時間絞盡腦汁設計並錄製教學影片、素材與評量，迄今拍攝675部國中小國語、英語、數學科目教學影片，提供教師觀看教學相長，今年透過「Learn Mode學習吧」線上教學平台，方便全國師生在線上教學與學習規畫，同時解決教師在網路直播教學時的版權疑慮。

12日苗栗縣長徐耀昌與信望愛文教基金會總監陳逸文、教育處長邱廷岳與苗栗縣教學者聯盟教學輔導員等人，啟動「Learn Mode學習吧」線上教學平台，宣示「政府與民間齊協力、共創線上教學新模式」，鼓勵學子善加利用。

徐耀昌表示，苗栗師資提供教學影片、教材等，與信望愛基金會合作，透過學習吧線上教學平台與全國師生分享，期盼發揮1加1大於2成效，讓全國學生不論是因應疫期停課自學或平時自學，都能透過線上教學平台有效學習。

(中時 )