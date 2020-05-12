南市環保局表示，報名時間至15日中午12時截止，歡迎民眾踴躍報考。（台南市政府環保局提供／李宜杰台南傳真）

台南市環保局招考臨時清潔人員，12日起於善化區文康育樂中心（台南市善化進學路150號）受理報名。首日約有1400人報名，競爭激烈。環保局表示，此次招考一律採現場報名，報名時間至15日中午12時截止，有意報考的民眾要把握機會。

環保局長謝世傑說明，因現場報考人數眾多，已安排現場報考人員抽取號碼牌，再依號次辦理報名手續，以控管場內人數，一切符合防疫規範。

謝世傑說，一般類組符合基本報名資格即可報名，駕駛類組則須領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車其中1項駕駛執照；報名限擇1區、1類組，採現場報名，報名特殊身分類組者限擇1類身分，不可重新報名，報名截止後也不得要求修改報名資料。

環保局提醒，報名時間為12至14日上午9時至下午5時、15日上午9時至中午12時，報名地點為台南市善化區文康育樂中心（台南市善化區進學路150號）。甄選簡章及相關表件，可於環保局全球資訊網「訊息公告」查詢，也可至環保局東區辦公室服務台、新營區辦公室服務台、台南市政府勞工局職訓就服中心免費索取。

台南市長黃偉哲表示，南市人口目前已達188萬人，導致清潔隊員的工作愈來愈吃重。此次環保局特委託第三公正機構，以公平、公正、公開的方式招考，歡迎符合資格、對環保工作有興趣的民眾報考。

(中時 )