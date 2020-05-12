國立聯合大學獲苗栗縣儒耕慈善發展協會，資助100萬元獎助學金、50萬元供校內農藥檢測中心為食品安全把關，再獲捐1輛百萬元交通車，接送學生往返學校與見習職場，大力挹注較學資源。

去年聯合大學與苗栗縣儒耕慈善發展協會、台灣山守現農村再生發展協進會，共同簽署「國立聯合大學科技農業新紀元」產官學合作協議，並合作開設「儒耕科技食農學分學程」與「苗栗地區科技農業就業學程」，培育科技青農，校方指出，今年持續獲儒耕慈善發展協會捐贈100萬元獎助金，為弱勢學生減輕求學負擔。

12日儒耕慈善發展協會理事長廖明世，加碼捐贈1輛2.4L市價百餘萬元的交通車，以及50萬元響應化學工程學系正籌設的「農藥檢測中心」，未來將配合各級農政單位針對農產品的藥毒物殘留分析檢測，為無毒農業和食安把關盡一分心力，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人見證捐贈儀式。

聯合大學校長蔡東湖感謝儒耕慈善發展協會慷慨解囊，他強調，將珍惜資源並將妥善運用，發揮最大效益，以培植更多優秀人才為國家社會奉獻心力。鄧桂菊也表示，聯大在許多學系的教育成果相當卓越，有了慈善團體熱心挹注資源更是如虎添翼。

(中時 )