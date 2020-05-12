（麗寶Outlet祭出振心消費抵用券、有效刺激買氣，帶動5月業績成長三至四成。圖／業者提供）

麗寶Outlet Mall於5/1-5/10推出4萬張、總值2000萬的振心消費抵用券，刺激勞動節至母親節檔期消費信心，終於甩開疫情陰霾，5月至今業績較去年同期呈2位數成長，業績表現亮眼！

麗寶Outlet表示，母親節當週，因連續28天無本土案例且零確診效應，更是出現營收V型反轉；尤其館內男女服飾、運動休閒類別都比去年同期成長三成以上，家用電器類別也都有成長二成左右；5月以來，全館業績較去年同期成長三至四成。

麗寶表示，每日「500元振心消費抵用券」領取，更出現大排長龍等待在門口等候排隊，每個進門的消費者，都是衝著消費券而來，還有特地從北部南下排隊領取，至5/10共發出4萬份，海撒2000萬的消費券，搭配各品牌Outlet折扣價，額外的消費券折抵的誘因下，帶動全館業績提升力道。

尤其是男女服飾和運動休閒品牌，都是消費者購物的首選，並連動提升餐飲業績！因應防疫關係，無論是主題餐廳，還是美食街小吃，都需要配合拉大桌距，造成座位數變少，假日需等待30-40分鐘才有位子，但消費者都願意體諒並表示用餐更安心，整體餐飲更是逆勢成長三成以上；按摩椅、家電用品，都有較去年母親節檔期業績提升二成。

(工商 )