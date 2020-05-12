近兩年來全球市場震盪大，除了近期新型冠狀病毒疫情之外，自2018年底開始，中美貿易戰等事件也造成市場幾波下挫，臺灣股市無法置身於全球市場之外，使投資人投資困難度增加、獲利不易；不過，臺灣特別股的具有固定配息特性，近似債券的波動度，長期穩定度更甚大盤，是核心資產配置不可或缺的一部分。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，2018年年初市場反應美國聯準會(Fed)升息疑慮，接著2019年中美貿易衝突一波接著一波，2020年初新型冠狀病毒疫情更是重挫市場。比較臺灣加權指數與臺灣特別股的表現，兩者含息報酬相差不多，但期間臺灣加權指數最大跌幅為-28.6％，而臺灣特別股僅為-10.5％，展現低波動及穩定的特質。

臺灣除了防疫措施領先全球之外，臺灣股市在這波疫情中，也相較於其他國家股市表現穩定，在臺灣股市中，特別股資產表現更顯穩定，投資組合中加入臺灣特別股，可強化資產下檔保護的能力，降低投資風險。

李奇潭指出，臺灣特別股的配息固定，是該資產重要的報酬來源之一，根據統計，臺灣加權指數的股息佔總報酬比重近6成，但臺灣特別股指數的股息佔總報酬比重超過9成，也因為臺灣特別股的固定配息特性，近似債券的波動度，才能為資產提供穩健報酬。

李奇潭說，臺灣特別股受到壽險機構、政府基金及法人偏好，主要是特別股具有固定配息類似債券特性，且相對於普通股具有優先分配股利權利，另外特別股也具有固定配息類似債券特性，且發行公司有權利於發行後任一時點以發行價格買回，因此價格波動較低。

李奇潭建議，投資人可以將組合中含有臺灣特別股的多重資產基金納入核心資產配置，能在市場逆風時抗跌程度較高，相較於臺灣股市中大多數普通股受到利空影響，而陸續出現持股拋售現象，臺灣特別股表現相對穩健，即便是大盤走勢偏弱，特別股股價仍穩於持平水位，主要是受惠於利空因子使得特別股股利發放機率低，讓特別股的投資集中度較高，不容易發生短期拋售行為，進一步挹注股價支撐力道。

(工商 )