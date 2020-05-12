國光生(4142)因股價遭警示，自結3月每股虧0.17元，首季每股虧0.05元。因應長期策略發展及營運成長之資金所需，決議辦理現增參與發行GDR，上限1.2億股。

國光生技已完成流感疫苗投標，今年得標佔60％，近370萬劑產量，目前已生產約2個月需求量。海外市場方面，今年中國客戶增加自費流感疫苗訂單，將比去年多逾20萬劑；且將進軍泰國市場。

國光生自主研發的新冠候選疫苗免疫有效，接下來將進行新冠疫苗GMP量產，以進行臨床試驗批次作業，同時完成後續毒理試驗及攻毒試驗，進入人體臨床前的動物毒理試驗，預計進行時間為5月~10月可完成。

為更推進疫苗研發進度，國光生已與台灣TFDA和CDE溝通過，將以優先輔導、緊急使用授權(EUA)的精神進行疫苗研發，預期能在今年第三季可獲准開始第一期人體臨床試驗。

國光生指出，自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，但深知疫苗從開發到生產具有風險，一定要有備案，因此啟動國際合作，基於台美防疫合作友好，已和美國NIH簽約，由NIH提供生物原料，做為開發新冠候選疫苗標的，更進一步確保新冠疫苗開發的成功率。

(工商 )