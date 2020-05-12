COVID-19疫情讓居家辦公、遠距學習已成日常生活一部份，華碩文教基金會針對防疫作戰，攜手誠致教育基金會響應教育部「停課不停學」計畫，特別捐贈100支手機ZenFone Max(M2)，分別提供雲林縣樟湖國中小、花蓮縣三民國小，以及台東縣桃源國小，校方也表示感謝，校方表示將能協助有需要的學童善用電子書、網路平台跟上學習進度，教師也可確保學習成效不因距離打折。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，華碩文教基金會長期推動數位包容計畫，除運用再生電腦於國外設置數位學習中心，2017年起也開始在台打造偏鄉數位教育基地，希望藉由華碩企業志工持續陪伴與偏鄉學校一同成長，讓偏鄉學童不會在使用與學習數位產品（如電腦或網路）的機會與能力上有懸殊落差，此次響應「停課不停學」遠距教學方案，盼透過科技讓學生在家學習，不因載具和網路系統因素中斷、影響進度。

誠致教育基金會在2012年創立均一教育平台，推動台灣數位學習，2014年號召幾位領頭羊老師推廣翻轉教育，開啟「以學生學習為中心」的教學，並在同年十一月立法院通過「公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例」後，籌備 KIST (KIPP Inspired School in Taiwan)公辦民營學校，截至108學年度，誠致教育基金會共承接四所學校，分別為花蓮縣玉里鎮三民國小、台東縣延平鄉桃源國小、雲林縣虎尾鎮拯民國小、雲林縣樟湖生態國民中小學。

(工商 )