彰化縣和美鎮柑井里一處基地台因受到民眾抗議，於是地主聯繫「中華、台哥大和遠傳」等電信業者拆除，目前業者先關掉訊號，導致半個里已經停格，都收到不到訊號，住戶開始慌起來，未排除里民的問題，里長陳明桓將在今日晚間7點召開里民大會決定基地台去留。

針對基地台去留，目前有兩個方案讓里民選擇。方案一，所有基地台撤出柑井里，但到時候手機將無法無法上網；方案二，在新地點（目前還不確定）建立基地台，並每月收取租金做為社區發展用途。

不過，里長陳明桓的處理方式里民並不買單，仍然持續洗版里長臉書。有許民眾留言說為了健康，要基地台撤出，「請堅決反對設置基地台，你我的健康從柑井里做起」、「只要健康，不要基地台，基地台會影響腦」、「支持基地台撤出 還給里民身體健康」、「雖然我用著滿格的網路訊號，但我認為里民有爭取身體健康的權利，我支持柑井里撤出基地台，還里民健康。我Ok,你先斷」。此外，還有網友狂酸「希望到時候有直播，阿！忘了你們沒網路」。

除了基地台去留引人注目之外，根據《東森財經新聞》報導，有不少人留言質疑里長陳明桓，之前好像是支持拆除基地台，怎麼又變卦了?而陳明桓則回應稱那些都是網路上亂傳的。

網友洗版里長臉書(取自臉書)

網友酸直播里民大會(取自臉書)

(中時電子報)