因為少子化衝擊，位於台南柳營區的籃球名校新榮高中，近年學生人數大減，日前有學校老師表示，校長要求老師要負責下學年度招生，招生人數列入續聘考量，校長方振明表示，為了學校永續發展，他做校長應該做的事，若招生不順導致減班減課，屆時還是得依法資遣教師。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，有新榮高中老師向工會尋求協助，校方開會時要求每個老師負責下學年度招生，如果招不到3人，可能不會續聘，並希望無法達成的老師自動提辭呈。

尤榮輝表示，依照教師法，招生不是老師的義務，招生人數不應列入教師續聘考績。據傳，方振明4月就通知該校老師，還有3個月可以衝刺招生，部分老師招生績不佳，也有老師已提辭呈。

方振明則說「該講的都講了」，他為了學校永續發展盡力而為，希望至少每年能招到100名學生，維持學校的基本營運，如果學生人數不足，到時候還是要減班、減課，還是不免要依法裁員。

據了解，新榮高中目前有近300名學生、約30名老師，校方4月薪水尚未發放，方振明說，4月薪水本來就是5月才發，因為銀行作業關係稍有延遲，近日就會發放。

(中時 )