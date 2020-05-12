仁愛鄉投85線道路災修、及都達明隧道延長改善工程，目前進度6.8％，比預定進度超前，預計10月31日完工；縣長林明溱12日前往會勘時表示，災修路段易因大雨造成土石流，希望工程盡快完工，維護用路人安全。

投85線6K＋927處，去年6月因豪雨造成上邊坡崩塌，土石流滑下導致交通中斷，災後復建總經費約3325萬元；林明溱由立委馬文君、仁愛鄉代理鄉長王源鍾，縣議員林芳伃、廖文賢、縣府工務處長陳錫梧陪同會勘。

其中，都達明隧道將延長50公尺，並增設基樁13支，道路L型側溝長50公尺，另外重新鋪設438公尺長瀝青混凝土路面。

林明溱表示，都達明隧道因長度不足，導致土石流沖進隧道內，因此向中央爭取經費災修復健並延長，希望工程盡速完成，讓村民及往來車輛有一條安全的道路。

馬文君說，投85線影響千餘村民進出，此次災修工程改善後，將帶給仁愛鄉農民及住戶很大的幫助。林芳伃、廖文賢指出，投85線種植許多蔬菜及水果，每逢大雨都讓村民擔心土石滑動，希望明隧道延長後能確保安全，不必再擔心風雨來襲。

(中時 )