有民眾認為，「可不可紅茶」的飲料比其他間都還要「重」，就算沒加珍珠，放在手上還是很沉，笑稱「重到可以當啞鈴」！（摘自Dcard）

台灣可堪稱是手搖王國，各式手搖飲料店林立，且各具特色，紛紛在市場上佔有一席之地。不過有民眾認為，「可不可紅茶」的飲料比其他間都還要「重」，就算沒加珍珠，放在手上還是很沉，引起熱議，網笑稱「重到可以當啞鈴」！果然釣出店員來揭秘，指出杯內藏有「2關鍵」，飲料拿起來重不是沒有原因。

一名網友在《Dcard》上表示，「可不可的飲料真的很重，就算沒有加白玉還是很重。到底為什麼？有人有同感嗎？」貼文ㄧ出馬上吸引許多網友參與討論，其中一位網友還幽默表示「我都拿來當啞鈴舉」。有人說是看起來比較大杯「大杯700、中杯500」，也有人認為是杯子比較重的原因。至於真正原因，還釣出可不可店員親自出來解釋。

店員表示，大家會覺得飲料比較確實是因為「杯子本身比較厚」造成的，此外，每杯飲料更會確實「加超過線上」，呈現滿滿的狀態，喝起來才會有「重」的感覺。

真相揭露後，讓許多可不可直呼「飲料真的感覺比較多比較重可以喝比較久」、「千萬拜託可不可以後不要換杯子」、「真的比什麼再睡5分鐘划算太多喝爆！」

(中時電子報)