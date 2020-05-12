南投縣草屯鎮堆置5萬多公噸垃圾，就位於經濟部在烏溪興建的鳥嘴潭人工湖附近，引發水源汙染疑慮！南投縣環保局長方信雄12日表示，環保署、水利署已同意負擔約5億元費用，由縣府執行清運，預計2年半內將垃圾清理完畢。

鳥嘴潭人工湖預定提供彰化縣民生用水，但約200公尺旁就是堆積如山的廢棄物，包括打包的7000公噸，和堆置的5萬多公噸！不僅當地民眾怨聲載道，更有汙染水源的疑慮。如今，中央允諾處理草屯鎮垃圾堆置問題，環保局樂觀其成，但也要求其他鄉鎮市堆置的垃圾，也必須一併處理。

方信雄指出，南投縣沒有焚化爐，所有垃圾都得外運，處處仰人鼻息！由於垃圾外運經常橫生枝節，南投縣更重視垃圾分類減量，2019年資源回收率達到50.37％，比前年同期增加1萬7823公噸。而為降低垃圾清運負荷，南投縣從去年底開始，不收4大超商垃圾，也是6都之外第1個不收超商垃圾的縣；縣內13鄉鎮市184家超商，包括7-11、全家、OK、萊爾富的垃圾，由各店家各自清運，全縣每月可減少約94公噸的垃圾處理量。＃鳥嘴潭 ＃垃圾 ＃焚化爐 ＃清運 ＃超商 ＃資源回收

(中時 )