高雄市三民區保七總隊劉姓警員11日凌晨疑似酒後與妻子歐女發生口角，爭吵過程中歐女到廚房拿水果刀，劉警見狀意圖奪刀，沒想到劉警在雙方拉扯中不慎劃破大腿動脈，導致大量出血，警方獲報後，立即將其送往高醫急救，但經過10多個小時的搶救，仍然宣告不治，警方事後將歐女帶回訊問，訊後依過失致死罪函送法辦。

據了解，劉姓員警為60年次保七總隊員警，與歐女在高雄開設一間熱炒店，因經營理念不同，經常發生爭執，10日2人在店內飲酒後發生口角，回家後雙方持續爭吵，歐女一氣之下到廚房拿水果刀，劉警發現後，想將歐女手中的刀奪下，卻不小心割破大腿動脈，因失血過多不治。

警方表示，將歐女帶回訊問時，她聲稱夫妻2人共用同一把鑰匙，當天劉警在店內飲酒後，先帶著鑰匙自行搭乘計程車返家，歐女因為步行較晚到家，因而沒有辦法開門，女兒幫歐女開門後，有上樓問「幹嘛把我鑰匙拿走！」隨後便到廚房整理廚具，整理到一半，歐女正好手上拿著水果刀，恰巧當時劉警又裹著棉被到廚房與歐女嬉鬧，才會不小心劃傷劉男。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車安全有保障

(中時 )