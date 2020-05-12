反空汙、防蒼蠅孳生，維護生活品質當前要務

廖志晃／南投報導

空氣汙染讓南投山城蒙塵，南投縣環保局長方信雄表示，南投縣70％空氣汙染來自台中火力發電廠，隨著中火燃煤減量，空氣品質已獲改善；至於影響生活品質的蒼蠅，則將以「滅飛打蠅」計畫，降低蒼蠅數量。

方信雄說，南投縣近3年空氣品質不良天數，已有逐年改善趨勢，以竹山監測站為例，2017年89天，隔年降至59天，去年則是34天，改善率為62％。

方信雄表示，中火1年繳交給台中市政府的空汙費達1億8000萬元；而南投縣全年收的空汙費才80萬元，相差有如天壤之別，也可看出汙染源來自何方。

此外，針對八卦山區農民種植農作物，使用生雞糞，導致空氣惡臭，孳生蒼蠅問題，方信雄表示，環保局將加強源頭管制，研發新的防治方法。

今年起，環保局推出「滅飛打蠅」計畫，將大型捕蠅器推廣到熱區，運用蒼蠅不走回頭路的特性，降低蒼蠅密度；並且和僑興國小合作，鼓勵師生研究如何捕蠅，探討捕蒼蠅原理、引誘源比較、擺放地點及時間差異等，讓學生找出解決方法並做科學驗證，藉此提升學生實驗精神與能力，同時解決蒼蠅造成的困擾。＃空氣汙染 ＃中火 ＃燃煤 ＃滅飛打蠅 ＃捕蠅器

(中時 )