市議員楊正中為民請命，指民眾買100坪土地欲建家族墓，卻無法使用。（陳世宗攝）

台中市爭議多年的第一花園公墓，因前管理單位違法興建土葬區及納骨牆，並非法出售塔位與墓位；市府經拍賣程序合法取得公墓所有權，台中市議會法規委員會12日通過備查。民政局強調，市府今年初發布使用管理辦法，讓公墓內的殯葬設施可合法啟用。

市議員楊正中說，民眾向他投訴之前向百齡社會福利事業管理會購買第一花園公墓100坪土地，打算興建家族墓園；卻因市府規定墓地只能有12平方公尺，造成民眾權益大受損失，投訴無門，造成往生者無處「入土為安」。

生命禮儀管理處長劉振村說，使用面積必須依照殯葬管理條例規定，單一墓地面積為8平方公尺，若多1個棺木可增加4平方公尺，最大為12平方公尺；市府將先了解陳情人的狀況，再研商如何協助。

民政局說，市府在今年1月發布第一花園公墓殯葬設施使用管理辦法，讓民眾依法申請使用殯葬設施；土葬區共4449位，在2015年拍賣前已使用者不再追究。市府拍賣取得後尚未公告啟用就先行使用者共183件，市府將陸續通知家屬補繳規費，已通知83件、52件繳納，確定可以合法使用。

民政局表示，中台福座及榮美殿的塔位共6184位，已使用2826位，已登記優先使用1370位。

法制局長李善植強調，第一花園公墓問題延宕10餘年，目前有管道可讓民眾救濟，市府管理辦法是取得折衷方式，過去管理單位「百齡」沒有合法證明，民眾就像買到「違章建築」，且百齡又超賣，如果市府全部認列，土地將不夠使用。

(中時 )