因應新冠肺炎疫情，網路托福考試（iBT）也可在家裡考了！美國教育測驗服務社（ETS）在4月推出iBT在家線上測驗，讓受到疫情影響，無法到考試中心的考生可選擇在家考試，以趕得上申請進入世界各國大學就讀。

台灣學生出國留學，很多人都選擇考iBT來取得英文能力證明，這項考試報名費高達190美元（新台幣5700元），相當貴。過去考生考iBT，主要是到考試中心去考，但現在因為新冠肺炎疫情肆虐全球，ETS因此推出iBT在家考的新政策。

ETS台灣區總代理忠欣公司表示，iBT在家線上測驗結合人工智慧科技與即時真人線上遠端監考系統ProctorU來進行。在家線上測驗的內容、形式與螢幕顯示界面，都與托福網路測驗一樣，信度、效度、計分及測驗費用也相同，成績同樣可被大學及機構接受。

ETS每周提供考生多個測驗時段，方便考生依自己行程規畫考試時間。目前開放登記報名的測驗時段至6月為止，ETS將密切觀察疫情，再決定是否延長托福網路測驗在家線上測驗服務的時間。

iBT讓考生在家考，難道不會有舞弊問題？忠欣公司表示，考生在家考時，是有人透過線上遠端監考系統在監考的，如果考生家裡的布置或環境不符合要求，監考人員會透過監考系統要求考生調整，以避免發生舞弊。

ETS表示，學校的申請手續都有時間限制，提供即時、彈性且可靠的解決方案，讓需要托福網路測驗成績的考生考試，他們取得成績後可繼續學涯。而在家線上測驗的信度、效度都與到考試中心考試的托福網路測驗相同，且都能被大學及機構接受。

報名iBT在家線上測驗，考生可先至www.ets.org／mytoefl註冊並登入，選擇線上測驗付費後就會收到ProctorU即時真人線上遠端監考系統寄出的email，依照email指引，選擇考試的日期和時間。詳細報名流程及家中電腦設備規格、考試環境等規定，可上網（www.ets.org／s／cv／toefl／at-home／）查詢。

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