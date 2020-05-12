新冠疫情重創百工百業，高市府3月底發起「暖心相守寄未來」活動，鼓勵民眾以行動預購產品，讓業者擁有穩定現金流，以度過難關。各局處也接力動起來，勞工局推出「暖心上工」釋出逾200個防疫職缺，觀光局則號召全國公務員以國旅卡支持旅宿業。

經發局長伏和中指出，「暖心相守季未來」已有425家店響應，這個社會運動會持續下去，希望大家「寄杯」或預購商品，漸漸形成無形力量，為城市注入一股暖流。另有新崛江、後驛商圈房東也暖心減租。

勞工局長王秋冬表示，勞動部日前推出「安心即時上工」計畫，條件對於勞工過於嚴苛，市府另推動「120暖心上工計畫」，總計提供逾200個防疫職缺給勞工，近日已保銘額滿。另也鼓勵民眾支持高市9家庇護工場，歡迎用「暖心相守寄未來」預購方式購買商品。

觀光局長邱俊龍日前也響應暖心活動，自掏腰包預購年輕人經營的旅宿業，近日更要號召公務人員持國民旅遊卡預刷、預購飯店，因為受到疫情關係，很多公務員還未使用國旅卡8000元額度，因此希望能一次催出全國公務人員以暖心預購概念，協助觀光旅宿業度過寒冬。

(中時 )