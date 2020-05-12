鴻海（2317）12日召開董事會決議拿出582.24億元現金來配息，每股擬配發4.2元現金股利，以12日收盤價77.3元換算，股息殖利率達5.43％，如光以現金股利計，配息金額一舉創下歷史次高紀錄，僅次於2016年度的4.5元。

鴻海去年累計稅後盈餘達1153.09億元，換算EPS 8.32元，以現金股息4.2元換算，配發率達到50.48％。

(工商 )