鴻海擬配發4.2元現金股利 18:392020/05/12 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海（2317）12日召開董事會決議拿出582.24億元現金來配息，每股擬配發4.2元現金股利，以12日收盤價77.3元換算，股息殖利率達5.43％，如光以現金股利計，配息金額一舉創下歷史次高紀錄，僅次於2016年度的4.5元。 鴻海去年累計稅後盈餘達1153.09億元，換算EPS 8.32元，以現金股息4.2元換算，配發率達到50.48％。 (工商 ) #鴻海 #換算 #擬配發 #元現金股利 #日召開董事會 也許您會感興趣 推薦閱讀 配發1.1元現金股利 康舒Q2營運 有望優於首季 04:102020/05/08 產業．科技 獲利了結？ 大南港概念股慶祝行情落空 04:102020/05/09 證券．權證 鴻海5月15日舉辦線上法說會 股價走堅 10:042020/05/11 財經 裕隆出資25億 買下LC平台資產 04:102020/05/12 財經要聞 《盤中解析》空方崛起 「萬一」1日行情 10:342020/05/12 財經 鴻海旗下鴻騰第1季獲利大減九成 擬不發股利 11:412020/05/12 財經 《其他電子》金寶新總座呼之欲出 確定非許介立接班 11:592020/05/12 財經 防川普黑天鵝 外資又殺盤 台股跌破10900 14:222020/05/12 財經 《盤後解析》台股揮別年線 短線難脫整理格局 14:502020/05/12 財經 《集中市場》三大法人賣超259億元 「萬一」曇花一現 15:062020/05/12 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 科技戰延燒...日企也撤陸 美追殺陸晶片業陣線成形？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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