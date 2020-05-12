宏達電（2498）虧損終於收斂一些些，在縮減營業規模與費用有成下，第一季毛利率上升至26.2％、是連續第9個季度上升，稅後虧損縮小至16.9億元，每股虧損為2.05元，則是比去年每一季每股虧損都落在2.7～3元之間來的好些。

宏達電縮減營業規模後的瘦身效果相當明顯，首季營收僅剩13.29億元，比去年同期大減54.8％，可是營業成本也因此只有去年得不到4成，在費用大幅縮減下，毛利率持續上升至26.2％，不僅比上一季增加 0.5 個百分點，更比去年同期大增近11.6個百分點，而這也是是自 2017 年第四季以來，連續第9個季度毛利率成長。

雖然營業規模大幅縮減4、5成，宏達電首季營業費用減幅大約僅年減3成左右，仍足以讓宏達電第一季來自本業的營業虧損比去年同期少了32.3％，來到虧損18.51億元，營業虧損並比上一季減少16.4％。

宏達電首季稅後虧損為16.9億元，比去年同期改善31.1％，也比第四季進步28.6％，首季EPS為負2.05元，比起去年每一季每股虧損都有2.7～3元間來說，出現微幅好轉。

(工商 )