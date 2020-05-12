台灣鋼鐵集團聯盟旗下螺絲螺帽廠久陽精密公司（5011）12日公佈第一季財務報告，單季合併營收為新台幣2.24億元，稅後淨損3,652萬元，每股稅後淨損0.89元。

久陽表示，第一季受到新冠肺炎疫情影響，歐美主要國家採取封城措施，衝擊市場需求致使影響螺絲業務營運表現，但運輸及環保業務並不受疫情影響且逆勢成長，有鑑運輸與環保業務正值大幅擴充營運規模階段，公司對第二季營運相對樂觀，在二大業務支撐下有機會恢復成長。

久陽進一步指出，子公司台鋼運輸自去年10月正式營運以來，業務量成長快速並且單季即展現獲利，4月營收亦持續穩健增長，較上月增加9.16%，成為公司營運的有力支撐。自5月起，台鋼運輸海空運報關業務正式展開，以及承接春雨及榮剛運輸業務後預料營收可望進一步成長。

另外在環保業務部分，久陽日前公告將斥資約1.5億元收購榮福股份公司約99%股權，榮福除擁有廢棄物清除及處理資格外，亦有焚化爐操作實績，對久陽拓展環保循環經濟與再生資源業務將增添不小助益。

(工商 )