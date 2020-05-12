新冠肺炎國內疫情已趨緩，但重創各產業外、也使許多勞工受創甚嚴重，勞動部因而提出只要在投保勞保達一定月份就能申請10萬元的「勞工紓困貸款」，截至昨天申請件數已達48餘萬人，預計今天會突破50萬人，勞動部部長許銘春表示，至少會再加碼30萬個名額。

據了解，勞動部提案的名額包括30萬、40萬及50萬名額；據勞動部統計指出，截至昨天為止，申請件數54萬7381件、單日新增6萬3842件，其中核貸18萬5041件、撥款的6萬5128件。

「勞工紓困貸款」對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響的勞工，只要年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，目前貸款利率為1.845％，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息，每月約還3000餘元。

勞動部表示，申請人只要向銀行臨櫃或線上申請，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等，即可申貸。

行政院政務委員龔明鑫表示，勞工紓困貸款大概今天中午為止收件可能突破50萬份，如果淘汰一些信用不良會達到原定的目標，「討論過後決定再加碼」；許銘春表示，勞工紓困貸款4月30日開辦至今，申請人數甚突破50萬元，勞動部也刻正檢討是否繼續開放，疫情需要幫忙的人很多，「名額會再增加」，但確切名額要待今天才會知道。

(中時 )