對於台灣目前自豪的防疫措施，包括追蹤手機移動足跡、發送簡訊、管理居家隔離，朱學恒不厭其煩指出，西方世界都不敢跟進，因為這侵犯個資太過嚴重，到時候會有違憲國賠的問題啊！

英國倫敦智庫「深入認知」（Deep Knowledge Group）最新研究報告整理出新冠肺炎疫情10大「安全國家」排名，以色列奪冠，其次別為德國、南韓、澳州、大陸、紐西蘭、台灣、新加坡、日本及香港。而台灣自己也宣傳，全球各國以及主要媒體也都紛紛稱讚並借鏡台灣防疫作法。

不過，宅神朱學恒說他不厭其煩批評，目前台灣的這種追蹤模式真的有侵犯隱私權的問題，因為這等於是在未經62萬人授權的狀況下，從電信公司獲取他們的手機移動足跡，而且拿來發送簡訊或是做居家隔離的管理，而且也未明定使用用途和保存期限。

朱學恒也表示，西方世界都不敢跟進，因為這侵犯個資太過嚴重，沒有全國民意支持不能隨便妄動。

朱學恆強調，這絕對不能只靠甚麼制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」短短的第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」就包山包海全部授權了，因為這一條連紓困發錢都不夠，搞到大家頭暈腦脹，到時候會有違憲國賠的問題啊！

(中時電子報)