由於中美關係緊張，去年大陸對美國的直接投資降至2009年以來的最低水平，而新冠肺炎疫情將繼續對中美之間的投資流量構成壓力。2019年大陸對美國直接投資從54億美元降至50億美元。年第一季大陸對美國直接投資從僅2億美元。

金融時報引述經濟研究機構榮鼎諮詢集團(Rhodium Group)的報告指出，新冠肺炎嚴重打擊國際經貿交易及經濟增長，將抵銷中美於1月份簽署的第一階段貿易協議的正面影響。該公司的初步數據顯示，大陸在2020年首季對美國的投資呈「大幅下降」，最新宣布的直接投資亦僅2億美元，與去年的平均每季20億美元相比大幅減少。

不過，今年首季美國企業卻宣布在大陸進行23億美元的直接投資項目，僅略低於去年的季度平均水平，顯見美國企業似乎並未考慮大幅減少其在大陸的足迹。

報告稱，通過暴露脆弱的全球供應鏈，疫情或迫使更多美國企業試圖將其業務本地化。去年，美國對陸投資略有增長，達到140億美元，惟大陸在美國的投資則僅50億美元，較前年的54億美元有所下降。

報告稱，在美國進行更多監管審查以及投資者擔心大陸科技市場過熱的情況下，流向兩國的風險資本均急劇下降。該報告說，疫情大流行本來是中美合作的機會，但隨着美國政府選擇在疫情相關的問責上博弈，加劇的經濟競爭和政治體系的系統性鬥爭繼續在兩國關係上造成壓力。此外，今年美國總統大選，亦增加大陸投資美國市場的難度。

(中時電子報)