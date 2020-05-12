興高采烈地要配對認識新朋友，沒想到居然被賣掉個資！一名女網友透露，她的室友於上個月中看到一個叫作「校園邱比特」的活動，便將此消息告訴整個寢室，

大家想說試試看應該不會怎麼樣，就不疑有他地參加了。填了一張個人基本資料、對象理想條件的google表單後，約一週後他就收到配對到某大學男同學的電子郵件，結果在跟對方聊天過程中意外得知，對方原來花費了300元買她的個人資訊。

原PO和一位男同學成功配對，一問才知道對方用300元換得她的個人資料。

原PO和一位男同學成功配對，一問才知道對方用300元換得她的個人資料。

一名女網友在《Dcard》論壇上匿名發文，表示當時寢室內一群女生想說試試看，應該不會有什麼問題，就依規則先加入一個叫「台北夜生活」的LINE帳號，裡頭有個「校園邱比特」的表單，大概就是填一些對象身高、外貌上特殊要求，還有自己的基本資料，最後在LINE上發一張自己的照片，之後就是乖乖等待配對時光。

約莫一週後，原PO就收到校園邱比特寄信通知她已配對到一位某某大學的男同學，同時在信中附上男方的LINE ID、年齡和身高體重等資料。原PO就這樣跟對方互加好友聊起來，她坦言，雙方其實滿聊得來，直到聊到這個話題，一切才被揭發出來。

活動頁面還打出可以搶購男女神的資料。

活動頁面還打出可以搶購男女神的資料。

當她好奇問男方如何配對到的，對方回答「我是上禮拜突然有6個人可以選，然後我選完了之後，發現要花錢，但我還是花了，想說試試看。」原PO震驚反問「很貴嗎...」，男方透露價格是300元。

原PO當下得知氣得直發抖「是在哈囉，請問我是被賣個資了嗎？！怎麼有種自己在不知情的情況下被送進宮選秀，還被皇上翻了牌的無力感？」馬上連絡法律系的朋友，準備蒐證通報網路警察。然而沒想到隔2天，讓原PO抖得更厲害的還有，只見活動頁面出現「挑選你心儀的男（女）神」，選項下方還有「立刻搶購」的選項，且當天結束時竟還顯示搶購一空。

當天結束時竟還顯示搶購一空。

當天結束時竟還顯示搶購一空。

後來原PO才發現，當初只要有參加這個「校園邱比特」的活動、填了個人資料的，現在應該個資都在網上被當商品販售挑選了吧，而主辦單位居然躺著賺飽飽？原PO說她徹底不敢玩交友軟體了，室友後來還在《Dcard》上找到他們的徵才廣告，她呼籲單身者們千萬別受騙上當。

其他網友紛紛在PO文底下留言「這就是販賣個資吧！真是噁心」、「重點不是男生要花錢 ，是主辦方要這樣使用個資 卻未提前告知還從中牟利吧！而且陳列的方式讓女生好像商品 又不是酒店點小姐台？！」、「噁爆，這什麼後宮選秀程式啦！我們是人又不是動物，還要放在公共平台上任君挑選」。

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(中時電子報)