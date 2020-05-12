中國西安一名鄭姓男子投訴，10日到一間餐廳用餐，他們點的其中一道菜內有菸頭，鄭男查看監視器後，發現廚師竟彎腰往菜內吐口水，讓他氣的向媒體爆料，而該餐廳目前已被勒令停業並接受調查。

綜合陸媒報導，鄭先生10日帶著家人到西安市城南城市立方5樓的蘇福記用餐，他們點了一道燴菜，因覺得味道較重，想再點一份給孩子吃，但服務員表示可以讓廚師重做，「過了一會兒，重新上了一份燴菜，我們在裡面發現了一個煙頭」，服務員表示可能是廚師不慎掉入，並告訴鄭男可以查看監視器畫面。

（圖／翻攝澎湃新聞）

鄭男一看監視器，看見廚師在廚房內不僅沒戴口罩，竟還彎下腰朝炒菜鍋吐口水，讓他氣翻了；對此，廚師表示自己最近喉嚨發炎，聞到油煙味不舒服，但吐口水並非往炒菜鍋內吐，而是吐在鍋沿，但鄭男不接受此解釋，表示光想到廚師吐口水就覺得噁心，準備帶著孩子去體檢。

10日晚間，陝西西安城市立方文化體育綜合體公眾號也發表道歉聲明，表示對於福記餐廳發生食品衛生安全投訴一事非常重視，目前已責令該商戶業整頓，並對該名廚師進行嚴肅處理。雁塔區市場監管局也表示，責令攝是企業停業改正，並對其經營活動中使用的食品及原材料進行了監督抽檢，將根據調查取證情況，對該企業下達《行政處罰告知書》，擬處以10萬元罰款並吊銷其《食品經營許可證》的處罰。

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(中時電子報)