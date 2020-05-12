就在外界都把超級籃球聯賽(SBL)的全新變革焦點放在三階段賽事之際，根據重新打造SBL的行銷整合單位透露，其實SBL的變革不僅只在三階段賽事，更包含聯盟品牌及屬地操作、全新第六隊概念，以及選秀與季中交易制度的建立落實。

在跟各隊見面協商後，目前SBL的全新變革，首先是在品牌及屬地操作，而非單純改變賽制，除了結合台灣大都會區，每階段停留單一都會區4到6周，更開放球團贊助看板，且由聯盟操刀主場經營，考慮在非周末期間到大學場館進行。

接著才是所謂全新三階段賽制，第一階段全本土，第二階段單洋將或雙洋將4節4人次，第三階段雙洋將4節6人次，最重要的是將以各階段積分決定季後賽席次，增加季後賽刺激性與懸疑度，並非光只抄襲菲律賓3個獨立盃賽作法。

至於所謂全新第六隊，初步規劃中華隊外籍教頭帕克領軍，且選24到40人名單，除了改變過往國家隊集訓時間較短問題，且利用這隊的存在，讓各隊有機會認識新血，提高選秀意願，也可藉由洋將名額，當作測試預定歸化球員或外籍生之用。

最後是選秀及季中交易制度的落實與建立，除了選秀把外籍生納入，更初步設定狀元保障年薪88萬，往後每一順位遞減3萬，保障中華藍年薪120萬，入選兩次或以上中華白球員保障年薪96萬，且充分利用選秀權，作為各隊交易用途。

其實SBL過往最被人詬病問題之一，就是一旦季前登錄18人名單，就沒法再次更換或改變，所以才要建立季中交易制度，讓板凳球員或新秀獲得更多上場空間或機會，同時也在考慮增列日本、韓國等亞洲外援名額，替SBL增添更多話題。

畢竟SBL都已走這麼多年了，如今一口氣帶來這麼多的變革，不太可能全都「複製加貼上」，一切都需等待行銷單位跟各隊繼續密切磋商與討論，等到本月底的SBL領隊會議過後，才可能公布最終定案版本，就請外界再給他們一點時間吧！

(中時 )