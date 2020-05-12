嘉義縣長翁章梁（左二）12日到大林視察烏殼綠竹筍裝箱外銷加拿大的情形。（張亦惠攝）

嘉義縣大林鎮是台灣烏殼綠竹筍的重要產地，目前正值盛產，原先一直有外銷出口，過年後因新冠肺炎疫情停擺，透過嘉義縣政府媒合貿易商，12日是疫情爆發以來首次裝櫃外銷至加拿大，縣長翁章梁也特地到大林鎮上林蔬果生產合作社視察烏殼綠竹筍裝箱情形。

翁章梁說，縣府協助媒合上林蔬果生產合作社與豐如國際股份有限公司合作，突破疫情重圍，將1100箱共13.2公噸的烏殼綠竹筍裝箱出口至加拿大，目前疫情已趨緩，預計未來海外市場可持續外銷，讓加拿大的消費者吃到嘉義又優質又新鮮的「嘉義優鮮」烏殼綠竹筍。

上林蔬果生產合作社理事主席張竣傑說，目前產地價每公斤約30元，相較過去每公斤約40至50元低，主要原因是因外銷受阻，產品衝擊國內市場，希望藉由恢復外銷，拉高國內市場價格。

烏殼綠竹筍全臺種植面積約800公頃，嘉義縣大林鎮栽種面積最廣，嘉義縣農業處指出，因大林土質為鬆軟的半砂土，加上平均溫度在28-32度間，適合各式竹筍生長，每年產季為3月至10日，外殼為淡黑綠色，具黑色絨毛，植株較綠竹筍高大粗壯，每支重約1.2至1.5公斤，每日清晨由農友採收之後，即送至集貨場清洗，並依大小重量進行分級包裝及預冷處理等，以維持筍的新鮮度。

(中時 )