潤4月習俗，華山基金會為獨老煮豬腳麵線添壽。（華山基金會提供／張朝欣雲林傳真）

今年潤4月，依傳統習俗出嫁的女兒要帶豬腳麵線回娘家幫父母添壽，華山基金會12日與雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人，為獨居阿嬤下廚煮麵線、滷豬腳，讓阿嬤在疫情期間仍可感受到社會的關懷。

今年因疫情暴發，不少獨居老人減少外出，心情大受影響，目前疫情逐漸減緩，華山基金會12日邀請長期支持在地老人服務的北港朝天宮董事長蔡咏鍀、縣議員黃美蘭、北港鎮東陽里里長吳春美，一起為77歲的美代阿嬤煮豬腳麵線添壽。

獨居未婚的美代阿嬤表示，每次看到鄰居子女回家歡樂過節，都感到很羨慕，8年前華山基金會北港站開始關懷服務，站長與義工們每個月都會固定到家關懷訪視、量血壓、送物資，讓她覺得不再孤獨，豬腳麵線更讓她感到社會的溫馨。

華山基金會北港站站長鄒佳容說，美代阿嬤前陣子生了1場大病，苦惱沒有人陪伴去醫院，心情很沮喪，一度想放棄治療，經她請北港義工固定陪阿嬤就醫，身體才慢慢康復，讓阿嬤非常感謝基金會的用心照顧。

鄒佳容指出，基金會服務對象皆為弱勢的獨居長輩，也是疫情高風險族群，目前很多社福單位因疫情暫停服務，但基金會仍堅守在第1線。不過疫情衝擊各行各業，善款較去年減少3成5，希望社會善心人士伸出援手，讓基金會的服務能夠持續下去。

(中時 )